Четыре человека получили ранения в перестрелке в Дагестане

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт с участием четырех человек произошел в городе Хасавюрте (Дагестан), сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел еще накануне вечером, но узнали об этом сегодня. Трое молодых людей в ходе возникшего конфликта напали на четвертого. Последний вытащил пистолет и открыл по ним стрельбу, один из тех троих, в свою очередь, также вытащил пистолет и выстрелил в ответ. В результате, два человека с обеих конфликтующих сторон получили ранения", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, случайные пули попали и в двух прохожих. В итоге четыре человека госпитализированы с различными ранениями.

Источник агентства добавил, что в настоящее время сотрудниками полиции собран материал, по данному факту возбуждено уголовное дело. Детали происшествия устанавливаются.