Один человек погиб и один пострадал при перестрелке в Ростове-на-Дону

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате драки с применением огнестрельного оружия в Ростове-на-Дону, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Инцидент произошел вечером в четверг в Ворошиловском районе города. По предварительной информации, конфликт между двумя группами мужчин перерос в драку со стрельбой. Один человек погиб, еще один госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в общей сложности в конфликте принимали участие более 10 человек, в настоящее время правоохранительные органы разыскивают несколько автомобилей и их владельцев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области агентству "Интерфакс" подтвердили, что проверяют информацию о конфликте в одном из районов города, однако не уточнили обстоятельства произошедшего.

"На данный момент сотрудники полиции проводят проверочные и поисковые мероприятия, направление на установление лиц, причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.