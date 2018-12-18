В России

Избирком официально признал Кожемяко победителем повторных выборов губернатора Приморья

Есть обновление от 05:37

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края во вторник подписала итоговый протокол, в соответствии с которым самовыдвиженец Олег Кожемяко признан победителем повторных губернаторских выборов, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

"Учитывая, что за Олега Кожемяко проголосовало более 50% избирателей, признать его избранным губернатором" - сказала на заседании председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

Она поставила свою подпись на итоговом протоколе.

Протоколом утверждены окончательные итоги и явка на прошедших 16 декабря выборах губернатора.

Так, за Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших или 61,88% избирателей, за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья или 25,16%. За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек или 5,17% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" поддержали в итоге 25 тыс. 854 человека, что составило 3,80% от пришедших на выборы избирателей.

Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тыс. избирателей.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко отметил, что выборы прошли законно.

"Выборы состоялись, прошли безупречно, в строгом соответствии с законом", - сказал Шевченко журналистам.

Он сообщил, что, как планируется, в среду решение крайизбиркома об утверждении итогов выборов будет опубликовано, после чего может быть назначена дата вступления Кожемяко в должность.

Победивший на выборах губернатора Приморья Кожемяко, как ожидается, вступит в должность на этой неделе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморье, Олег Кожемяко

Новости по теме

В России
Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в МониноЗамминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в Монино
В парке "Патриот" сделают комплекс современных Воздушно-космических силПодробнее
 Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету
Глава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место"Подробнее
 Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 летГоликова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет
Правительство РФ рассчитывает, что к 2024 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удастся снизить на 24%Подробнее
 В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против TelegramВ Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram
По словам Леонида Левина, в ходе работы над законопроектом станет понятно, как будут работать различные сервисыПодробнее
Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в ДавосеПесков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе
Это попытка совместить контакты и санкции, считают в КремлеПодробнее
 Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплению
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения в ДзержинскомПодробнее
 Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекЧисло жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек
По предварительным данным, больше под завалами людей нетПодробнее
 Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Истцу, который требует от оппозиционера 1 млн рублей и опровержение, надо устранить недостатки до 9 январяПодробнее
 Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждениеПодробнее
 МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году
Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением заступит на дежурство в 2019 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуМоскваВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосВ РоссииКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру

Избирком официально признал Кожемяко победителем повторных выборов губернатора Приморья

Бывший директор ФБР обвинил Трампа в распространении лжи

Гендиректор "Ростеха" рассказал о сложностях экспорта самолета МС-21

Постпред России при ООН высказался о создании армии Косово

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяРезолюцию внесла Украина Подробнее

Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития

В УПЦ опровергли информацию о предании анафеме двух ее митрополитов

Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в Монино

Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в МониноВ парке "Патриот" сделают комплекс современных Воздушно-космических сил Подробнее

Главное управление по работе с личным составом прекратило существование 1 декабря

США поддерживают стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО

Глава "Газпром межрегионгаз Махачкала" арестован на 10 суток

Лидер британских лейбористов призвал провести голосование по вопросу доверия Мэй

Российским биатлонистам Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за Белоруссию

Беспилотник с территории Украины провел полет вдоль границы с Россией

Всех задержанных в московском общежитии студентов из Ингушетии отпустили из полиции

В Будапеште участвующие в протестах парламентарии попытались прорваться на телевидение

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');