Туристы из Татарстана, застрявшие на острове Хайнань, вернутся домой через Москву

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еще 174 туриста из Татарстана будут доставлены домой с острова Хайнань (Китай) через Москву, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Госкомитета по туризму.

"Вторая группа туристов из Татарстана, застрявших на Хайнане, вернется домой до конца текущего дня", - сказал собеседник агентства.

"Самолет из города Санья вылетел в Москву 8:34 по московскому времени. Расчетное время прибытия в аэропорт "Внуково" - 18:46 по Москве. Вывоз туристов осуществляет авиакомпания AZUR air, на борту самолета 343 пассажира, из них, по предварительным данным, 174 татарстанца", - добавил представитель Госкомитета по туризму.

Он подчеркнул, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова для отправки жителей республики в Казань из аэропорта "Внуково" в 21:00 будет организован специальный рейс авиакомпании "Уральские авиалинии".

"В аэропорту "Внуково" помогать в регистрации и решении каких-либо вопросов будут представители Госкомитета Татарстана по туризму и сотрудники полномочного представительства Татарстана в РФ", - сказал собеседник агентства. Казань

7 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

Вылета на острове ожидали более 370 туристов из Татарстана. Они вернулись в Казань 11 декабря.