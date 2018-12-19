Губернатор Хабаровского края сократил чиновникам доплаты к пенсиям

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Постановление, согласно которому более чем в два раза сокращены доплаты к пенсиям губернатора, членов правительства и депутатов и председателя краевой Думы, подписал глава Хабаровского края Сергей Фургал, экономия бюджетных денег составит более 9 млн рублей в год, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой Думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

По его словам, при принятии нового постановления о пенсионных доплатах губернатору, членам правительства и региональным депутатам был просчитан эффект, который получит краевой бюджет. Экономия должна составить около 9 млн рублей в год.

Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, которые взяло на себя правительство Хабаровского края.

По данным пресс-службы, постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется как на тех, кто только собирается выйти на пенсию, так и вышедших ранее с 2018 года.