Архангельские власти отложили строительство мусорного полигона на станции Рикасиха

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Реализация проекта межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на станции Рикасиха в Архангельской области будет отложена в связи с внесением Госдумой РФ изменений в закон "Об отходах производства и потребления", сообщает пресс-служба правительства Поморья.

"Принятые поправки позволяют отсрочить строительство нового объекта в районе станции Рикасиха и до 2023 года пользоваться действующими полигонами ТКО в Архангельске и Северодвинске", - говорится в сообщении.

Как пояснил зампред правительства Архангельской области Евгений Фоменко, это решение позволит региону плавно перейти на новые правила обращения с ТКО, в том числе более тщательно обсудить с экспертами и представителями общественности новую редакцию территориальной схемы размещения отходов и доработать ее.

"Прежде всего, это касается проектов строительства новых объектов размещения и утилизации отходов, таких как технопарк "Рикасиха". Теперь область получила дополнительные четыре года для тщательной проработки данного вопроса", - цитирует пресс-служба Фоменко.

Как отмечается в релизе, чтобы избежать резкого роста тарифов на вывоз ТКО, закон позволяет регионам (по согласованию с Росприроднадзором) в ближайшие четыре года использовать ныне действующие полигоны, даже не имеющие соответствующей разрешительной документации.

"Это крайне важное решение для крупных городов нашей области, таких как Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. Теперь есть возможность использовать действующие полигоны размещения ТКО этих городов, а не закрывать их. Что, впрочем, не отменяет необходимости в дальнейшем решать данную проблему, создавая современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами, в том числе с возможностью переработки вторичного сырья", - подчеркнул Фоменко.

В пресс-службе уточняют, что речь не идет о полной отмене реформы системы обращения с ТКО. Ее основные положения вступают в силу с 1 января.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю до 2022 года не применять положения федерального законодательства о ТКО.

Ранее жители Архангельской области неоднократно проводили митинги против строительства полигона в Рикасихе.