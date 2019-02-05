В Братске завели дело из-за захоронения опасных отходов под видом рекультивации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Братске полиция возбудила уголовное дело по факту захоронения опасных отходов под видом рекультивации, сообщает во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По ее данным, ООО "Инновация" под видом рекультивации шламонакопителя филиала группы "Илим" собирала промышленные отходы (VI класса опасности) от различных предприятий Братска и занималась их захоронением, не имея на это лицензии.

"Доход организации составил более 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ноябре 2018 года деятельность компании была прекращена по решению Падунского районного суда Братска, вступившего в силу после апелляции.