Песков рассказал о подготовке Путина к ежегодной пресс-конференции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни будет уделять много времени подготовке к своей большой пресс-конференции, сообщил его секретарь Дмитрий Песков.

"Он сейчас три дня много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг. Это традиционная работа, которая пройдет и с ведомствами, и справочные материалы (изучает)", - сказал Песков журналистам.

Большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли. Это уже 14-я пресс-конференция Путина на этом посту.