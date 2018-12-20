Счетная палата РФ впервые опубликует годовой план проверок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Счетная палата России впервые в своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок, сообщил ее председатель Алексей Кудрин.

"План проверок (на 2019 год - ИФ) будет утвержден на следующей неделе, и он будет открыт - впервые - для всеобщего обозрения", - сказал Кудрин журналистам в четверг.

Ранее план проверок Счетной палаты был документом для служебного пользования и никогда не публиковался.

Между тем, ранее Кудрин обещал, что СП РФ с его приходом поменяет подходы в работе в сторону открытости и транспарентности.

Глава Счетной палаты РФ сказал, что план будет уточняться в течение года.

"Есть (для этого - ИФ) определенная процедура: поручение президента или решение законодательных органов (Совета Федерации и Думы) могут быть для нас основанием",- сказал А.Кудрин.

"Но мы сами тоже будем менять наши подходы и какие-то наши проверки, которые опубликуем, даже скорректируем (в течение года - ИФ)",- добавил он.