Путин попросил Кудрина уделить внимание аудиту национальных проектов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина, учитывая его предыдущий опыт работы в правительстве, обратить особое внимание на стратегический аудит национальных проектов, начатых в России.

"Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством Палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов", - сказал Путин в ходе встречи с Кудриным в Кремле.

"Думаю, что вам, человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, - несложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих (национальных) целей", - добавил Путин.

Глава Счетной палаты заверил президента: "Мы на это и нацелены". Он сообщил, что среди новых методов работы Счетной палаты - "разработка методик стратегического аудита". Он добавил, что сейчас это мировой тренд, и "большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей".

"В этой связи уже в 2019 году мы будем более строго мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль", - подчеркнул глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, Счетная палата увеличивает долю цифровых методов анализа данных, которые позволяют мониторить более широкий круг мероприятий. "У нас еще состояние данных в стране очень слабое. Нам нужно улучшать качество баз данных, их сопоставимость. В этом смысле мы тоже для себя определили такое направление как риск-ориентированный подход. Мы ищем там, где больше рисков и хищений и невыполнения стратегических целей", - пояснил он.

Кудрин рассказал, что экспертно-аналитические мероприятия, которые проводит Счетная палата, сегодня, как правило, посвящены какой-то системной проблеме по всей стране. В качестве примера он привел использование земельных ресурсов, проблему мировых судей, вопросы применения "Системы 112" в чрезвычайных ситуациях, развитие малого и среднего бизнеса.

Путин уточнил, действительно ли Счетная палата проверяет не только трату денег, а в целом проблему. Кудрин подтвердил: "Смотрим, как работает вся система, как эффективно она работает".