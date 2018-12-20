В Совфеде раскритиковали закон об обращении с животными за "правовой хаос"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Принятый накануне Госдумой закон об ответственном обращении с животными представляет собой некий "правовой хаос" и создает препятствия для выгула собак, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я, честно говоря, в шоке от того, что там написано. Это просто какой-то правовой хаос", - заявил Клишас на заседании комитета в четверг.

По его мнению, "абсолютно вся терминология этого закона взята с потолка".

"Например, дикое животное. Что под этим понимается: дикое животное - это, животное, которое изъято из естественной среды обитания, и - внимание - потомки данного животного. Но я прошу прощения, все собаки, все кошки и все попугайчики - это потомки тех, кто когда-то был изъят из естественной среды обитания", - отметил сенатор

Он заявил, что в пятницу на пленарном заседании Совета Федерации проголосует против этого закона.

Клишас рассказал и о других "совершенно уникальных вещах", прописанных в этом законе. В частности, он считает, что этот закон создает препятствия для выгула собак.

"Люди не имеют права гулять с собаками во дворе своего дома - написано, что запрещается! Посмотрите текст: написано, что в специальных местах, которые определены органами местного самоуправления. Этот закон вступает в силу в общем порядке, то есть через 10 дней после публикации. После Нового года, даже еще в праздники, по всей видимости, люди выйдут на улицу со своей собакой и окажутся вне закона, потому что написано, что гулять там нельзя, то есть вообще нигде", - возмутился глава комитета СФ.

По его словам, "там (в этом законе) урегулированы вопросы, которые не только к компетенции Федерации не относятся, они не относятся к совместному ведению, есть вопросы, которые даже не относятся к ведению субъектов, а относятся к ведению муниципалитетов".

"Как можно принять такой закон как федеральный, я, честно говоря, не знаю", - подчеркнул сенатор.

Клишас сообщил, что направил свои замечания по данному закону в несколько комитетов Совета Федерации.

Между тем профильный комитет СФ по аграрной политике и природопользованию на заседании в четверг рекомендовал верхней палате одобрить закон о защите животных.

Принятие закона в Госдуме

19 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными. Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года, а в марте 2011 года был принят в первом чтении.

Закон полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом. Также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках. Под запретом также окажутся контактные зоопарки в торговых центрах.

Вводятся правила выгула собак; в частности, закон обязывает владельцев убирать экскременты за своими животными.