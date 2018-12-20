Российский истребитель потерял топливные баки в окрестностях Ейска

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель МиГ-29 при полете в окрестностях Ейска (Краснодарский край) потерял запасные топливные баки. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Утром в четверг во время полета самолета МиГ-29 в окрестностях Ейска произошел внештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате падения топливных баков "никто не пострадал".

Самолет предположительно мог принадлежать морской авиации.

"Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал", - сказал источник.

Ейск - курортный город на юге России у Азовского побережья. Является морским портом.