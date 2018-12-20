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Пятеро осужденных россиян помилованы президентом РФ

Указы вступят в силу через 10 дней после публикации

Пятеро осужденных россиян помилованы президентом РФ
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян.

Согласно опубликованным на официальном правовом интернет-портале указам главы государства, Борис Небреев, Виктор Свободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко, Александр Артюх, ранее совершившие различные преступления и осужденные за них, освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Все помилованные - ранее не судимы и полностью раскаялись в содеянных преступлениях.

Указы вступают в силу через 10 дней после опубликования.

Борис Небреев - бывший директор центра планерного спорта в Крыму; в январе 2018 года был осужден на четыре года колонии по делу об авиакатастрофе под Коктебелем 2015 года, унесшей жизни четырех человек.

Александр Артюх в 2011 году был приговорен к 11 годам колонии по обвинению в убийстве после гибели одного из участников пьяной драки, которую он пытался разнять. Дело вызвало широкий общественный резонанс, наблюдатели отмечали многочисленные нарушения в ходе следствия и суда.

Виктор Свободин в 2017 году был приговорен к трем годам колонии за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Татьяна Стокласко в 2016 году была приговорена к трем годам колонии за нападение с ножом "на почве неприязненных отношений". Она - единственная из пяти помилованных, с кого президентским указом снимается судимость.

Информации об Олеге Тараненко, осужденном в 2016 году Еланским районным судом Волгоградской области, в открытых источниках нет.

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Теги: Владимир Путин

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