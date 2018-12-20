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Полиция назвала сроки расследования дела обманутых дольщиков ГК "Город"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области прокомментировало ход расследования уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК "Город", вопрос о котором был поставлен на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина активисткой Аллой Андреевой.

"По факту хищения денежных средств дольщиков ГК "Город" следователями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В хищении денежных средств более 3 тысяч дольщиков обвиняются трое граждан, двое из которых содержатся под стражей, а третий находится под домашним арестом. Следователями проведена огромная работа, результатом которой стала почти тысяча томов уголовного дела. В первом квартале 2019 года уголовное дело будет направлено в суд", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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В ходе пресс-конференции Путина в четверг вопрос президенту задала Алла Андреева, активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город". Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

Как сообщалось, 7 октября 2015 петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего К.Андреева, тело которого с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа было обнаружено в поселке Мартышкино.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что убийство привлекло внимание городской и федеральной властей, которые взяли на контроль его расследование, и пообещал помощь вдове Андреева.

Как сообщалось, в конце октября 2015 года в Петербурге в рамках дела о хищении средств дольщиков ГК "Город" был арестован владелец компании Максим Ванчугов. Его брата Руслана Ванчугова отправили под домашний арест.

По версии следствия, Максим Ванчугов вместе с иными лицами привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства трех жилых комплексов в Петербурге - ЖК "Морская звезда", ЖК "Ленинский парк" и ЖК "Прибалтийский". От имени ГК "Город" они вывели в наличный оборот через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые на цели строительства не использовались. За 980 квартир в общей сложности Максим Ванчугов и неустановленные лица получили 2 млрд 930 млн рублей, судьба которых остается неизвестной.

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Теги: ГК Город, Алла Андреева

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