Сенатором от Приморья вновь назначена Светлана Горячева

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко вновь назначил членом Совета Федерации от Приморья Светлану Горячеву, представлявшую администрацию региона в верхней палате российского парламента, сообщается в постановлении главы края, размещенном на официальном сайте.
"Постановляю наделить Горячеву Светлану Петровну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Администрации Приморского края", - сообщается в постановлении.
Горячева наделена полномочиями сенатора в 2014 году, она - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.