Сенатором от Приморья вновь назначена Светлана Горячева

Остался в силе рекорд 2008 года, когда президент общался с журналистами 4 часа 40 минут Подробнее

Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос

По мнению президента, ситуация с расколом церкви на Украине создана в том числе из соображений предвыборной кампании Подробнее

Путин обвинил Вашингтон во вмешательстве в церковную жизнь на Украине

20 декабря 14:18

Путин заявил, что когда-нибудь женится, но не сказал, на ком