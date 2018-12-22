Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гуменюк назначен исполняющим обязанности мэра Владивостока, сообщается на сайте администрации города.

"Олег Гуменюк назначен с 22 декабря первым заместителем главы администрации Владивостока, а также исполняющим обязанности главы города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию с 11 октября. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации назначается на должность по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

Между тем, Законодательное собрание Приморья 28 ноября в первом чтении одобрило законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, внесенный губернатором края Олегом Кожемяко. Продолжить работу над законопроектом депутаты планируют в 2019 году.