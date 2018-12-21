Туман нарушил работу аэропорта в Симферополе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в пятницу временно не принимает и не отправляет самолеты из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Из-за тумана задержано несколько рейсов. По состоянию на 11:50 по московскому времени, на прибытие задерживаются рейсы авиакомпаний "Глобус" и "Уральские авиалинии" из "Домодедово", а также рейсы авиакомпаний Nordwind и "Аэрофлот" из "Шереметьево". Задерживается прилет рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга и Сочи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на запасной аэродром в Анапу направились вылетевшие из Москвы рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Глобус", на запасной аэродром в Краснодар - борт авиакомпании Nordwind из Москвы.

Улучшение погоды в зоне аэропорта Симферополя ожидается во второй половине дня.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.