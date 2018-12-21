Сенаторы одобрили закон об отмене национального роуминга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в пятницу закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Устанавливается, что оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится.

Уточняется, что оплате подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.

Закон был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Госдума приняла документ в третьем чтении 19 декабря.

По словам председателя думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, суть закона в том, чтобы отменить роуминг по всей России. "Вне зависимости от того, куда по России едет клиент оператора с сим-картой, купленной в своем регионе, услуги для него должны предоставляться по тем же тарифам, а входящие - быть бесплатными. То же самое касается и таких регионов, как Крым", - пишет газета "Ведомости", ссылаясь на слова Левина.

Как рассказал изданию "Аргументы и факты" заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин, на основании формулировки законопроекта можно предположить, что не будет иметь значения, в какую сеть вы попали, гостевую или родную, то есть тарифы будут по всей стране одинаковые. "Это означает, что отменили оба роуминга: и внутрисетевой, и национальный. Возможно, говоря об отмене национального роуминга, депутаты подразумевают, что он включает в себя и внутрисетевой. С технической точки зрения роуминг один", - сказал эксперт.

"В России нет общей сети, какого-то единого оператора на всей территории страны. Это произошло из-за того, что сначала развивались региональные компании, а потом их купили или сделали своими "дочками" большие операторы, - говорит Бахтин. - Внутрисетевой роуминг - это предоставление услуг связи абоненту за пределами его "родного" региона. Когда пользователь находится у одного и того же оператора, но вне пределов региона, где он зарегистрировал свою сим-карту. Т. е. у оператора есть большая сеть, и он с вас берет деньги за то, что вы выехали из региона. Национальный роуминг включается, когда вы приезжаете в другой регион, где у вашего оператора сети нет. Т. е. вы пользуетесь оборудованием другого оператора, к которому вы не подключены", - объяснил специалист.

Как сообщалось, роуминг внутрисетевой был полностью отменен осенью 2018 года - после анимонопольного разбирательства в отношении мобильных операторов связи. Ранее инициаторы законопроекта говорили, что закон необходим для того, чтобы исключить любые возможности и лазейки для появления такой услуги снова.