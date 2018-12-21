Уфимский школьник выпал из окна гимназии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту падения учащегося из окна третьего этажа гимназии N 20 в Уфе (Башкирия).

Городская служба спасения сообщает, что информация об инциденте поступила диспетчеру в пятницу около 10.00.

"В настоящее время 15-летнего подростка бригада скорой помощи увезла на обследование в одну из городских больниц. Причины и обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщает о проведении доследственной проверки по данному факту.