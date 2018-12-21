В МВД опровергли планы ввести переэкзаменовку при замене водительских прав

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД не планирует инициировать поправки в законодательство, предусматривающие переэкзаменовку водителей при замене прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госавтоинспекция МВД также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и соответственно изменений в законодательство не планирует", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что ранее в СМИ была распространена информация о якобы планах введения экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) при обмене водительского удостоверения в связи с истечением его срока действия.

"Данный вопрос был поднят представителями региональных автошкол в ходе IV Конгресса автошкол России, который состоялся 19 декабря в Общественной палате РФ. Прозвучавшие предложения являются исключительно дискуссионными и не влекут за собой никаких правовых последствий", - подчеркнули в ведомстве.