Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе данных посетителей своего сайта

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор опровергает возможность сбора данных посетителей своего сайта в связи с работой на нём специального скрипта, необходимого для кибербезопасности ресурсов федеральной службы.

"Javascript является частью модуля обеспечения безопасности внешнего контура Единой информационной системы Роскомнадзора, осуществляющего защиту на стороне клиента от CSRF- XSS-атак, а также предназначенного для обнаружения ботов и средств взлома", - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос "Интерфакса".

"Ни о каком сборе данных о пользователях речи не идет",- подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что данный функционал предоставляется компанией ПАО "Ростелеком" в рамках действующего госконтракта по обеспечению безопасности и защиты веб-ресурсов Роскомнадзора.

В пресс-службе отметили, что интернет-сайт Роскомнадзора является частью единой информационной системы федеральной службы, к которой предъявляются особые требования по обеспечению безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что на сайте Роскомнадзора работает скрытый java-скрипт (специальная программа), который собирает информацию в компьютере пользователя и отправляет ее в ведомство. По данным СМИ, скрипт проверяет, не запущен ли на компьютеры ряд программ.