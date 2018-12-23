В Крыму объявили штормовое предупреждение на 24-25 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на начало следующей недели из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: ливней и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в воскресенье.

"В связи с прохождением холодного фронта днем 24 декабря, ночью 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; отложение мокрого снега, гололед, гололедица; очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.