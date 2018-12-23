Пациент погиб на пожаре в больнице в Новосибирске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В городской больнице в Орджоникидзевском районе Новосибирска ликвидировали пожар, в результате которого погиб пациент.

"Поступил сигнал о пожаре на третьем этаже. В палате горела мебель и принадлежности. В палате лежал больной, который, по словам работников больницы, курил в палате. Очаг возгорания находился у койки погибшего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Из помещения были эвакуированы 52 пациента. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что погибший лежал в больнице с последней стадией рака. По одной из версий, мужчина мог поджечь кровать намеренно.