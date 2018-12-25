Уголовное дело завели после гибели пациента при пожаре в новосибирской больнице

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели пациента при пожаре в местной больнице, сообщает во вторник региональное управление СК.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, днем 23 декабря в клинической больнице скорой медицинской помощи N2 в Новосибирске произошел пожар в хирургическом отделении. В этот момент там находилось 52 человека, из них 40 - ходячих и 12 - лежачих. Погиб один пациент - 34-летний мужчина без определенного места жительства, находившийся в больнице около трех месяцев с онкологическим диагнозом.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем.

В настоящее время больница работает в штатном режиме.