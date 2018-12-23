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Песков рассказал о клевете, прозвучавшей в ходе пресс-конференции Путина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попали не журналисты, которые озвучили непроверенную информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы", - добавил он. "Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам", - сказал Песков.

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По его словам, эти люди отняли время у настоящих журналистов.

Кроме того, по его словам, эти люди озвучивали не соответствующую действительности информацию. "По сути это можно назвать клеветой", - сказал он.

Песков рассказал, что из-за этих людей происходит некое смешение форматов.

"Пресс-конференция, которая предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам", - сказал Песков, добавив, что этот формат смешивается с форматом, где "граждане общаются напрямую с президентом".

Он заметил, что, тем не менее, ежегодная пресс-конференция президента проходит "блестяще".

"Сейчас ни один из мировых лидеров, наверно, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации", - отметил Песков.

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Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин

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