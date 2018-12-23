Что произошло за день: воскресенье, 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп назначил Патрика Шанахана новым главой Пентагона. Ранее Шанахан работал в Boeing, до настоящего момента занимал пост заместителя министра обороны США.

- В Соликамске из шахты извлекли тела всех девяти погибших горняков. На извлечение тел из шахты с глубины в 362 метра потребовалось более шести часов. В Пермском крае объявлен траур, губернатор региона доложил о произошедшем президенту страны. Власти и компании определились с компенсациями, которые получат семьи погибших шахтеров. Дело о гибели девяти человек передано в центральный аппарат СКР, есть уже четыре задержанных.

- Глава города Клинцы Брянской области отправил дочь в Турцию вместо больных детей, по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова на отдых поехали и дети других чиновников. Губернатор региона намерен разобраться, целесообразно ли нахождение главы администрации Клинцов на этой должности. К делу подключилась "Единая Россия", в которой поступок называют хамством и цинизмом.

- Число жертв цунами в Индонезии достигло 222 человек, и эти цифры неокончательные. Вероятной причиной стихийного бедствия стало извержение вулкана Анак Кракатау, который находится между островами Ява и Суматра.

- Павел Мамаев и Александр Кокорин вскоре снова сыграют в футбол, ФСИН одобрила идею проведения матча с участием арестованных спортсменов и сотрудников СИЗО "Бутырка".

- Дмитрий Песков посетовал, что на пресс-конференции Владимира Путина озвучили недостоверную информацию. Пресс-секретарь президента констатировал, что на мероприятие пришли люди, не имеющие отношения к СМИ и они озвучивали данные, которые можно считать клеветой.

- Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию. Алина Загитова вошла в число основных участниц, Евгения Медведева будет запасной.