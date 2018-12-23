В Самарской области при взрыве газового баллона пострадали три подростка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в гаражном кооперативе города Жигулевск Самарской области, в результате которого в воскресенье пострадали три подростка.

"В одном из гаражных кооперативов Жигулевска, по предварительной версии, из-за нарушений противопожарной безопасности, произошел взрыв баллона с бытовым газом. Пострадали три подростка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Пресс-служба регионального управления МЧС России уточняет, что хлопок газового баллона произошел в 16:11, в результате частично обрушились железобетонные перекрытия гаража.

По информации ведомства, баллон взорвался во время работ по резке металла. Одного из подростков спасателям пришлось извлекать из-под завала.

По данным МЧС, пострадали два подростка 2002 года рождения и один подросток 2004 года рождения, все трое направлены в Жигулевскую горбольницу.