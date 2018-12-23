"Уралкалий" пообещал по 3 млн руб. семьям погибших на шахте в Соликамске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Уралкалий" выделит по 3 млн рублей семьям девяти строителей, погибших на шахте в Соликамске, сообщается на сайте компании в воскресенье.

"Компанией "Уралкалий" принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн руб.", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Осипова.

Он добавил, что компания готова оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что подписаны распоряжения по выплатам семьям погибших: "По 1 миллиону рублей получат семьи (погибших - ИФ) независимо о того, из каких регионов ребята были".

Кроме того, в ФГУП "Управление строительства-30", которое ведет работы на шахте "Уралкалия" в Соликамске, сообщили, что оплатят похороны погибших горняков и выплатить компенсации их семьям.

"Мы возьмем (на себя) все затраты по похоронам наших работников. Помимо этого, будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия ", - сказал начальник ФГУП Андрей Максимов журналистам в воскресенье.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680" (подрядчик "Уралкалия ). Расследование дела передано в центральный аппарат СКР

В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия".

Спасатели уже обнаружили в шахте тела всех девяти горняков. В настоящее время на поверхность подняли одного погибшего.

Пятеро из погибших были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.