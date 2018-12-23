Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Соликамске (Пермский край) тела всех погибших строителей доставлены спасательными бригадами на поверхность из глубины строящегося ствола рудника "Соликамск-3" (СКРУ-3) "Уралкалия", где утром 22 декабря произошел пожар.

"На поверхность подняли тело девятого погибшего", - сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия.

На извлечение всех тел из шахты с глубины в 362 метра потребовалось более шести часов.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание. По предварительным данным, возгорание вызвано строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела удалось обнаружить в воскресенье 23 декабря. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Полностью очаги возгорания были ликвидированы лишь к вечеру воскресенья.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

В рамках расследования дела в качестве подозреваемых задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680": два горных мастера, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 и начальник участка N5 на этом комплексе.