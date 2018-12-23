Стройкомпания выплатит родственникам погибших в шахте в Соликамске по 2 млн руб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ФГУП "Управление строительства-30", проводящая работы на шахте "Уралкалия" в Соликамске, оплатит похороны погибших горняков и выплатить компенсации их семьям, сообщил начальник ФГУП Андрей Максимов.

"Со своей стороны мы принимаем меры сейчас по работе с семьями пострадавших. Конечно же, мы возьмем все затраты по похоронам наших работников", - сказал Максимов журналистам .

"Помимо этого, будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия", - добавил он.

Он подчеркнул также, что если в семьях были иждивенцы, то каждый из них получит помощь в размере среднемесячного заработка погибшего кормильца.

Максимов выразил соболезнования погибшим и попросил у них прощения.

По его словам, среди девяти погибших пятеро были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

На данный момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных в шахте человек.