Глава Прикамья доложил Путину о ситуации на шахте, где погибли люди

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что доложил о трагедии на шахте "Уралкалия" президенту РФ, а также получил от него поручения.

По его словам, президент по телефону "запрашивал отчет по ситуации". "Я детально ему рассказал, как развивались события", - сказал Решетников журналистам.

Как заявил губернатор, президент дал "два основных поручения: максимальная помощь родным и близким (погибших - ИФ), а также максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло".

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

На данный момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных в шахте человек, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось.

Прокуратура Пермского края начала проверку в связи с трагедией на шахте. В ходе проверки надзорному органу предстоит проверить соблюдение законодательства, регламентирующего соблюдение техники безопасности на предприятии, а также соблюдение пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура будет осуществлять надзор за расследованием уголовного дела.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.