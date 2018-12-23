Кокорин и Мамаев сыграют в "Бутырке" футбольный матч против сотрудников СИЗО

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева и команды сотрудников СИЗО "Бутырка" состоится в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Замдиректора ведомства Валерий Максименко сказал мне, что многие с большой радостью встретятся на футбольном поле с такими выдающимися футболистами", - сказала Меркачева.

По её словам, Мамаев с радостью согласился и выразил уверенность, что браться Кокорины также не откажутся.

Меркачева уточнила, что точная дата матча ещё не обсуждалась, но, как ожидается, он состоится вскоре после Нового года.

Представитель ОНК пояснила, что идея проведения такого матча принадлежит православной общественной организации "Сорок Сороков".

5 декабря Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля срок ареста четверым обвиняемым: полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и их знакомому Александру Протасовицкому.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на улице Большой Никитской.

21 декабря им было предъявлено обвинение в окончательной редакции: по эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Также футболистов и их подельников обвиняют в хулиганстве.