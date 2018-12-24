Два вагона электрички сошли с рельсов под Туапсе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два вагона пассажирского электропоезда сошли с рельсов в понедельник утром под Туапсе на ж/д участке Белореченская - Кривенковская, на движение поездов инцидент не повлиял. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня в 06:03 на станции Навагинская участка Белореченская - Кривенковская из-за схода селя произошел сход двух вагонов в электропоезде №6929 сообщением Белореченская - Гойтх. Жертв нет. По предварительной информации пострадало три человека: с переломами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю, всего в составе было четыре вагона.