Электронные визы начнут выдавать в Москве, Петербурге и Калининградской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пилотными регионами для получения въездных виз в электронном виде вслед за Дальним Востоком станут Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург, вскоре новый механизм заработает на всей территории РФ, заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

"Сейчас у нас апробируется абсолютно новая система - система электронных виз, которая является инновационной для РФ", - сказала Голодец в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Она отметила, что апробация системы началась на Дальнем Востоке. "Туристов беспокоит не столько система виз, сколько сложность их получения. Очень часто люди, которые живут в одном городе, должны приехать в столицу, оформить (документы) в консульстве - это все очень сложно, а переход в электронный режим облегчает доступ в РФ", - отметила Голодец.

На вопрос, когда заработает система выдачи электронных виз, Голодец сказала: "Уже есть пилотный проект. На Дальнем Востоке выдано 50 тыс. таких виз. Следующая точка - Калининград. Есть поручение проработать тему в отношении Москвы и Санкт-Петербурга".

"Мы реализуем этот проект, мы его оттачиваем. Я надеюсь, в ближайшее время он распространится на территории РФ", - заключила Голодец.