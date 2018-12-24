Экс-руководители обанкротившегося банка на Кубани осуждены условно за вывод активов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор группе бывших руководителей ООО "Кубанский универсальный банк" (Краснодар), обвинявшихся в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по краю в понедельник.

"Следствием и судом установлено, что бывший председатель правления банка - Андрей Страх, его заместитель Эдуард Доронин, а также четверо сотрудников организации создали преступную схему вывода активов кредитного учреждения путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму свыше 110 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий вопреки законным интересам организации).

Решением суда все обвиняемые приговорены к условным срокам заключения - от одного до полутора лет, в том числе Страх получил один год и шесть месяцев, Доронин - один год и два месяца.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года Банк России отозвал у Кубанского универсального банка лицензию. В январе 2017 года арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на год. Конкурсным управляющим утверждено государственное "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Согласно отчету, опубликованному накануне на интернет-сайте АСВ, в марте 2017 года Банком России в правоохранительные органы были направлены материалы по фактам хищения имущества Кубанского универсального банка под видом выдачи кредитов, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства.

Кубанский универсальный банк признан потерпевшим по делу. Одним из учредителей кредитной организации являлась администрация Краснодара.