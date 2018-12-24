Из краснодарского отделения "Почты России" похитили около 9 млн рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 9 млн рублей похищено из отделения "Почты России" города Горячий Ключ Краснодарского края, полиция разыскивает похитителей. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в отделе безопасности регионального управления Федеральной почтовой связи в понедельник.

"Хищение произошло в ночь на 23 декабря. Происшествие не отразится на клиентах, все обязательства будут исполнены в срок", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю информацию о происшествии подтвердили.

В свою очередь, информированный источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что замки на дверях почтового отделения не были взломаны, а для снятия помещения с охраны был использован специальный электронный ключ.