Оползень в Хабаровском крае не повлиял на работу Бурейской ГЭС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сошедший с горного склона грунт в устье реки Бурея в Хабаровском крае не повлиял на работу Бурейской ГЭС. Об этом говорится в сообщении ПАО "РусГидро", которому принадлежит станция.

"Перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе примерно в 100 км выше ГЭС, в настоящее время не оказывает влияния на работу станции. Специалисты Бурейской ГЭС усилили мониторинг за притоком воды в водохранилище. Специалисты ГЭС ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ГЭС работает в штатном режиме, электроэнергия вырабатывается с использованием накопленной за лето и осень воды в Бурейском водохранилище. "Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии. Федеральное агентство водных ресурсов не давало указаний на изменение режимов работы ГЭС", - подчеркивает "РусГидро".

При этом для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла реки. Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций "РусГидро" и МЧС.

В свою очередь Минэнерго РФ сообщает, что станция работает в соответствии с диспетчерским графиком: среднесуточная выработка составляет 19 млн кВт.ч, нагрузка станции меняется в диапазоне 300-1300 МВт.

"Продолжительность работы станции зависит от многих факторов, спрогнозировать точно в условиях низкой приточности в зимнее время довольно сложно, но рисков разгрузки станции в ближайшие недели нет", - приведены в сообщении министерства слова директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака.

В свою очередь межведомственная комиссия (в нее вошли представители Росгидромета, ДВО РАН, спасатели, а также сотрудники администрации Верхнебуреинского района) пришла к выводу, что сход грунта произошел в результате оползня.

Между тем специалисты Дальневосточного центра ФГБУ "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия.

По данным исследователей, первоначальный анализ разновременных данных космического спутника КА "Sentinel-2А" за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища.

"На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород", - отмечается в сообщении.

Бурейская ГЭС - крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке России. С 9 января 2008 года является филиалом ПАО "РусГидро". На станции установлено шесть гидроагрегатов, установленная мощность станции составляет 2010 МВт.