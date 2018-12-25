Посетитель медцентра в Петербурге выстрелил во врача и покончил с собой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пациент медицинского центра в Петербурге ранил врача из травматического оружия и совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу во вторник.

"Из материалов уголовного дела следует, что 25 декабря 2018 года в медицинской клинике, расположенной в Центральном районе, неизвестный мужчина, обратившийся за оказанием помощи, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача клиники, причинив ей ранения, после чего застрелился", - говорится в сообщении СКР.

Следователи осматривают место происшествия, назначаю необходимые экспертизы, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев.

"Потерпевшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечает СКР.

По данным издания "Фонтанка.ру", инцидент произошел в центре восточной медицины "Инсам".