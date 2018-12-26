Главный аэропорт Камчатки останется закрытым до вечера

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) в среду останется закрытым до 18:00 по местному времени (9:00 мск) из-за снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Ранее предполагалось, что аэропорт откроется в 14:00 по местному времени (5:00 мск).

"Командиры воздушных судов из Москвы и Владивостока приняли решение посадить самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске", - говорится в сообщении.

Пассажиры рейсов, которые в среду должны были покинуть полуостров, сейчас размещены в гостиницах.

"Так, вылет с Камчатки в Москву запланирован на утро 27 декабря. О размещении попросили 80 пассажиров. На завтра перенесены вылеты и рейсов местных авиалиний в Тиличики, Тигиль и Палану, так как сегодня, даже при улучшении погодных условий, оставшегося светового дня не хватит для совершения полетов. Все пассажиры, которые не являются жителями Петропавловска-Камчатского и Елизова и нуждаются в размещении, также доставлены в гостиницы и обеспечены горячим питанием", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства края Владимира Каюмова.