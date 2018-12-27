Возобновилось прерванное циклоном авиасообщение с Камчаткой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наладилось авиасообщение Камчатки с другими регионами, прерванное в среду из-за снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Петропавловска-Камчатского.

"Аэропорт работает в штатном режиме. На полуостров прибыли рейсы Москвы и Владивостока, командиры экипажей которых во вторник приняли решение посадить самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске", - сказали в пресс-службе.

В течение четверга ожидается вылет задержанных авиарейсов с Камчатки.

Как сообщалось, циклон ударил по Камчатке в ночь на вторник мокрым снегом и сильным ветром. Во власти стихии оказались юго-восток полуострова, в том числе и Петропавловск-Камчатский. В четверг погода улучшилась, но, по данным камчатского Гидрометеоцентра, 28 декабря к полуострову подойдет новый циклон, который принесет новую порцию осадков при сильном ветре. В нескольких районах края объявлена лавинная опасность.