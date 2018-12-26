Под российские санкции попали представители украинской партии "Оппозиционный блок" и лидер партии "Наши"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры и народные депутаты украинской партии "Оппозиционный блок" включены в перечень лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года № 1656.

В частности, санкции введены в отношении председателя партии "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова, народного депутата Вадима Новинского, а также Александра Вилкула, который может быть выдвинут от партии кандидатом в президенты. Кроме того, в списке другие депутаты фракции, не поддержавшие, по данным "Интерфакса", создание на базе фракции группы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Санкции также введены против народного депутата, лидера депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева.

В обновленный список санкций добавлены народные депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина", в том числе Александр Абдулин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Алена Шкрум и другие.

Из числа госслужащих в списке значится, в частности, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Также в российский санкционный список включен мэр Одессы Геннадий Труханов и одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Одесские СМИ приписывают Галантерику контроль над значительной частью рынка "Привоз", а также группой торговых центров City Center, торговым комплексом в Аркадии и еще рядом объектов недвижимости в городе. Его имя также связывают с одесскими телеканалами А1, GTV и "1-й городской Одесса".

Юридические лица

Согласно постановлению кабмина РФ, опубликованному на сайте правительства вечером во вторник, помимо дополнений в списке физлиц, на семь компаний увеличился перечень юрлиц, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").

ЧАО "Страховая группа "ТАС" принадлежит Сергею Тигипко, ООО "Первая логистическая компания" - Максиму Шкилю и "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" - Роману Василевскому.

В случае "Первой логистической компании" в постановлении правительства РФ приведен адрес ее киевского офиса, указанный на сайте, тогда как юридический адрес компании - с.Бережаны Львовской области.

Что касается ТЭП "Вертикаль", то, согласно госреестру, компания еще не изменила свой юридический адрес в связи с переименованием проспекта Московского в проспект Степана Бандеры, однако в опубликованном документе этот проспект уже указан как проспект Бандеры.

Все 68 компаний, первоначально включенные в список постановлением правительства РФ от 1 ноября этого года, остались и в обновленном перечне.

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций в отношении юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.