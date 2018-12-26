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В России Конфликт в Керченском проливе

Москва назвала расширение санкций против Украины ответом на керченский инцидент

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Расширение санкций в отношении Украины, о котором во вторник объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, стало реакцией на действия Киева после инцидента в Керченском проливе, заявил Антон Силуанов.

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"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антироссийские санкции, но не отвечать мы тоже не можем. На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, украинские олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - сказал первый вице-премьер в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".

"Это ограничения и заморозка активов, которые есть в России, запрет на расчеты, заморозка счетов в банках", - напомнил он суть санкций.

"Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать", - заключил он.

Накануне премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, расширившее действие специальных экономических мер, введенных в ноябре, еще на 200 украинских физических и юридических лиц.

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Теги: Украина

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