В крупнейшем закрытом городе РФ задумались об отмене праздничных гуляний из-за гриппа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Межрегиональное управление №81 Федерального медико-биологического агентства России зафиксировало в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Северск в Томской области превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом на 19,7%, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Так, в период 17-23 декабря в городе зарегистрировали 1 359 случаев острых респираторных инфекций: циркулируют вирус гриппа типа А (H3N2) и вирусы не гриппозной этиологии. Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тысяч населения, при контрольном уровне 99,2. В связи с этим главный государственный санитарный врач по ЗАТО Северск Василий Веревкин предложил запретить массовые праздничные мероприятия.

"Рекомендовать начальнику управления образования, руководителям учреждений высшего и начального, среднего профессионального образования, руководителям учреждений культуры и спорта (...) запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в подведомственных учреждениях", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, в Северске вводится запрет на допуск посетителей к больным во всех стационарах. Также вводится масочный режим на предприятиях общественного питания, торговли, транспорта, аптеках, культурно-досуговых учреждениях, включая ночные клубы, санпропускниках АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в ТВЭЛ), контрольно-пропускных пунктах.

ЗАТО Северск - крупнейший город России, имеющий пропускной режим. В нем проживают более 100 тысяч человек. Северск расположен в 10 км к северо-востоку от Томска.