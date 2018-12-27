Экс-директора красноярской филармонии осудили за мошенничество при организации концертов Хворостовского

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-директору красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой по уголовным делам о мошенничестве при организации концертов, сообщили агентству "Интерфакс" в канцелярии суда.

Кулакову приговорили 4, 5 годам условно.

Ранее сообщалось, что женщина стала фигурантом сразу двух уголовных дел о мошенничестве. По информации СК, она с коллегами создала подставную фирму, которая заключила договоры с филармонией на концерты Дмитрия Хворостовского с Санкт-Петербургским оркестром, но услуг так и не оказала.

Первоначально речь шла о хищении таким образом около 10 млн рублей. В окончательном обвинении, которое предъявили Кулаковой, фигурировала сумма всего в 700 тыс. рублей. Она признала вину и возместила весь причиненный ущерб.