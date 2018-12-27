Руководство турбазы и вуза в Бурятии осуждены за гибель ребенка от удара током

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший проректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Александр Кузнецов, директор учебно-рекреационной базы "Колос" Ольга Орлова и электрик Александр Баженов признаны виновными в гибели девочки из Москвы, скончавшейся после удара током на турбазе летом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба СКР в четверг.

Кузнецов признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), Орлова по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть человека), Баженов - по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Приговором суда Кузнецов приговорен к трем годам лишения свободы условно, Орлова - к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенка возраста 14 лет, Баженову ограничили свободу на два года и шесть месяцев. Ранее суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 31 июля 2017 года жительница Москвы приехала на побережье Байкала на турбазу "Колос", которая является структурным подразделением Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, где в то же время с женой находился Кузнецов.

На следующий день супруга экс-проректора выходила из озера, когда ее ударило током из-за нарушения изоляции светильника пирса. Кузнецов дал поручение Орловой и Баженову устранить проблему, но этого не было сделано. Через пять дней четверо детей, выходя из воды, получили удар током. Девочка, которая дотронулась до металлического поручня, потеряла сознание и скончалась в больнице.