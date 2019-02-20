Подросток в Уфе погиб от удара током от домашнего компьютера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего жителя Уфы, который получил смертельную электротравму от домашнего компьютера, сообщила пресс-служба башкирского следственного управления СКР в среду.

"По предварительным данным, 19 февраля подросток получил электрический разряд, прикоснувшись к открытому системному блоку компьютера, находясь у себя дома, в результате наступила его смерть", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия.