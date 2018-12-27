Расследование дела норвежца, обвиняемого в России в шпионаже, завершено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следственные действия по уголовному делу о шпионаже в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга завершены, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илья Новиков.

"Следствие завершено. В субботу мы начинаем ознакомление с материалами дела, и, очевидно, что закончим в середине января после праздников", - сказал Новиков агентству в четверг.

По его словам, томов в уголовном деле "немного".

Как считает адвокат, судебный процесс в отношении Берга начнется в феврале. Как ожидается, он будет закрытым от прессы в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно".

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около московской гостиницы. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест. Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ).

По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

По словам адвоката, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены". Защитник также заявлял, что в отношении Берга могла быть совершена провокация.