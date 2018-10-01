Арестованному в РФ за шпионаж норвежцу с лета не дают позвонить жене и получить прессу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемому в России в шпионаже норвежцу Фруде Бергу с июня не передают прессу из посольства и не разрешают звонки жене, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"У него сейчас сложилась такая ситуация, что он фактически отрезан от коммуникации и с родными, и с внешним миром. Последний раз он имел возможность поговорить с женой в мае - с тех пор ему систематически отказывают в просьбах о том, чтобы поговорить с ней по телефону", - заявил Новиков журналистам.

В понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест Берга до 5 декабря.

"Те книги, которые я ему покупаю, и те журналы, которые ему присылали из норвежского посольства, не передают с июня. Эти журналы находятся как бы на проверке - следствие говорит, что не передаст их потому что, возможно, там есть тайные сообщения. Никакие варианты, которые мы предполагали, следствие не устраивают", - сказал адвокат.

По мнению защитника, сложившуюся ситуацию можно воспринимать по-разному. "С одной стороны, это может быть нежеланием брать на себя ответственность, что случается у нас в России, с другой - даже если следователь не думает таким образом, это является способом давления на Берга", - заявил Новиков.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около московской гостиницы. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест. Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ).

По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

По словам адвоката, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".