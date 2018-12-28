Семь автомобилей сгорели на авторынке Сочи при крупном пожаре

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на авторынке в Сочи в пятницу утром, горели два ангара с автомобилями.

"Информация о пожаре на улице Голенева в Центральном районе Сочи поступила в пожарную службу в 7:40 по московскому времени. Площадь пожара 600 квадратных метров. Ликвидация в 8:48 по московскому времени", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины ЧП устанавливаются.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс", что горели два ангара с автомобилями. "Сгорели шесть автомобилей и один автобус", - сказал собеседник агентства, добавив, что никто из людей не пострадал.