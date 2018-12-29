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Москва

Газопровод-отвод загорелся в Подмосковье

Прекращено снабжение 830 абонентов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в 02:10 мск на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС "Протвино" в Тарусском районе Подмосковья, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

"Пострадавших нет. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 02:59 для безопасной локализации разрыва газопровода был перекрыт линейный кран на 60-м км магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград". Прекращено газоснабжение 830 абонентов. Происходит выгорание газа на отключенном участке.

Как сообщает пресс-центр регионального управления МЧС, высота факела составляла около 15 м. В 04:40 - факельное горение было прекращено.

В ликвидации аварии привлечено 15 единиц техники, 54 человека, в том числе от МЧС: 7 единиц техники, 28 человек.

Это уже девятая авария на объектах магистрального транспорта газа "Газпрома" с начала 2018 года.

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Теги: Россия, Московская область

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